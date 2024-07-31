Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin 41. yılı nedeniyle özel tarih damgası tatbik edilecek.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin 41. yılı nedeniyle, 6 Ağustos Salı günü Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta merkezlerinde giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne ''Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 41 Yaşında'' özel tarih damgası tatbik edilecek.