Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 41.Yılı Özel Tarih Damgası

ads ads ads ads
06/08/2024

ads
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 41.Yılı Özel Tarih Damgası

KTSYD Başkanı Özsoy, Bu özel tarih damganın, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin spor medyasındaki katkılarını ve 41 yıllık geçmişini kutlamak amacıyla yapıldığını ifade etti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ‘nin 41.Yılı nedeniyle , 6 Ağustos 2024 Salı günü Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta merkezlerinde giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne ”Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 41 Yaşında ” özel tarih damgası tatbik edildi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy derneğimizin 41. yılına özel olarak bugün özel tarih damgasının çok anlamlı olduğunu ve KTSYD tarihinde önemli bir yer alacağına vurgu yaptı. 6 Ağustos 1983 tarihinde KTSYD’nin ilk genel kurul yapıldığı tarih olduğunu hatırlatan Özsoy bu imkanı sağlayan Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Özsoy Bu özel tarih damganın, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin spor medyasındaki katkılarını ve 41 yıllık geçmişini kutlamak amacıyla yapıldığını, Posta gönderilerinde yer alacak damga, derneğin uzun yıllara dayanan etkisini ve spor yazarlığına olan katkısını simgelerken, posta koleksiyoncuları ve tarih meraklıları için de anlamlı bir hatıra olacağını ifade etti.

 

06/08/2024 13:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Özel Tarih Damgası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.