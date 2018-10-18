Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden çağrı

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Bitki Sağlığı Laboratuvarı Projesi’nin vakit kaybetmeden yapılmasını istedi.

Birlik, 2 Mart 2015’te Meclisten oy birliğiyle geçen “Bitki Sağlığı Yasası’nda öngörülen ve olmazsa olmaz olarak nitelediği laboratuvarla ilgili projenin, Şehir Planlama Dairesi tarafından Tarım Bakanlığı’na teslim edilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu adına hükümete teşekkür edildi ve binanın daha fazla vakit kaybetmeden inşa edilerek laboratuvarın faaliyete geçmesinin beklendiği belirtildi.