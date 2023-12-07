Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 67. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında panel düzenleyecek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 67. kuruluş etkinlikleri kapsamında "Şehir hastaneleri: Kamu özel ortaklığı mı sağlığın özelleştirmesi mi ?" başlıklı panel düzenlenecek.

Türk Tabipler Birliği Şehir Hastaneleri çalışma grubu üyelerinden oluşan konuşmacıların yer alacağı panel 9 Aralık Cumartesi günü 14.00’te Tabipler Birliği Konferans Salonunda yapılacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında aynı gün saat 20.00’de ise Rüstem Kitabevi’nde düzenlenecek kokteylin ardından Grup Rast Konser verecek.