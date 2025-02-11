Yılda 8 Milyona Yakın İnsan Sigaradan Ölüyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, tütün kullanımını bırakmanın sadece sigara içenlerin sağlığına değil doğaya ve birçok insana da faydalı olduğunu belirtti.

Tabipler Birliği 9 Şubat Sigara Bırakma Günü nedeniyle Prof. Dr. Füsun Yıldız tarafından hazırlanan bildiriyi paylaştı.

Yıldız bildirisinde, her yıl dünyada 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan tütün bağımlılığının küresel düzeyde önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, “Tütün endüstrisi, bir yandan sigarayı bırakmak isteyen kişileri hedef alarak, sigara bırakma yöntemi olarak lanse ettikleri elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünlerini pazarlayarak, bir yandan da gençleri hedef alarak insanların hayatları pahasına kazançlarını arttırmaya devam etmektedirler. Bütün bu tehlikeler ve tehditler nedeniyle tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek '9 Şubat Sigara Bırakma Günü' olarak her yıl gündeme gelmektedir.” dedi.

Kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebeplerinin arasında tütün ve tütün ürünleri kullanımının ilk sırada yer aldığını hatırlatan Yıldız, ayrıca akciğer kanseri başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri gibi çok sayıda kanser gelişimine de neden olduğunu söyledi.

Yıldız, “Tütün sadece kullananların değil pasif içicilik yoluyla da bu dumana istemeden maruz kalan yaşlı, bebek, çocuk, herkese zarar vermekte ve onları da hasta etmektedir” dedi.

Sigaranın, içinde bulunan ve çok güçlü psikolojik bir ajan olan nikotin nedeniyle bağımlılık yaptığını vurgulayan Yıldız, “Bir sigara içildiğinde ortalama 10 saniye gibi kısa bir sürede yanaktan emilen nikotin beyne ulaşır ve zevk alma, gevşeme, sakinleşme, konsantrasyon gibi değişikliklerin ortaya çıkmasını sağlayan bazı hormonların salınmasına neden olur” dedi.

Nikotin alınmadığında ise sinirlilik, gerginlik, konsantrasyon bozukluğu, depresyon gibi “yoksunluk belirtileri” adı verilen belirtilerin ortaya çıktığına işaret eden Yıldız, yoksunluk semptomlarını kontrol altına almak ve daha az sıkıntı çekerek, yaşam kalitesini yüksek ve nüks oluşma riskini azaltarak sigara bırakabilmek için hekim yardımı ve tıbbi destek gerektiğini belirtti.

-Sigara bağımlılığında iki tür tedavi uygulanır

Sigara bağımlığı, psikolojik, davranışsal ve nörokimyasal bağımlılıklar denilen bağımlılık üçlüsünden oluştuğundan sigara bırakama tedavisinde farmakolojik ve farmakolojik olmayan iki tür tedavi uygulandığını söyleyen Yıldız şöyle devam etti;

“Tütün endüstrisi 'zarar azaltma' yalanı ile elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünlerini sigara bırakma yöntemi olarak lanse etmektedir. Bilim dünyası elektronik sigaranın zararsız bir sigara alternatifi olarak sunulmasına karşıdır. Elektronik sigara ve diğer yeni nesil ürünler 'zararı azaltılmış' değil, tüm zararları henüz araştırılmamış ürünlerdir. Sigara bırakma ürünleri değillerdir.

Tütün kullanımını bırakmak sadece sigara içenlerin sağlığına değil doğaya ve birçok insana da faydalıdır. KKTC’de tütün kullanmaktan vazgeçmek isteyen bireylere yardımcı olmak amacıyla tüm kamu hastanelerinde 'tütün bırakma poliklinikleri' hizmete sunulmalı, Üniversitelerin kampüslerinde tütün satışı yasaklanmalı, tüm üniversiteler 'tütünsüz kampüs' olmalı ve tütün bırakmak isteyen öğrencilere 'tütün bırakma poliklinikleri' açılmalıdır. Elektronik sigaranın yarattığı plastik kirliliği için Çevre Dairesi’nin atıklarla ilgili düzenlemesi güncellenmelidir. O halde hemen karar verin ve bu bağımlılıktan kurtulmak için kanıta dayalı tıbbın sunduğu desteklerle 'Sigara, puro, pipo, nargile, sarmalık tütün, elektronik sigara ve ısıtılmış türün ürünleri' gibi tüm tütün ve tütün ürünlerinden hekiminizin desteği ile kurtulun

Tüm tütün ürünlerine Elveda Hayata Merhaba Deyin !

9 Şubat tarihinde sigara, nargile, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri, kenevir ve diğer bütün aromalar bırakılmalıdır."