Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özant oldu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant oldu.

Birlik’ten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Dr. Bülent Dizdarlı’nın yaptığı toplantıda, başkanlığa tek aday olan Dr. Dt. Ahmet Özant getiriledi.

Genel Kurulda Birliğin diğer organlarında görev yapacak olanlar da şöyle belirlendi:

Yönetim Kurulu:

Dr. Doğa Kalyoncu

Dr. Ceyhun Dalkan

Dr. Nesil Bayraktar

Dr. Çağrı Cemaller

Dr. Şenel Beydola

Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal

Dr. Dt. Aysa Ayalı

Dr. Dt. Nermin Yönel

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Dr. Cemal Mert

Dr. Erdem Beyoğlu

Dr. Özlem Erdoğmuş

Dr. Fadime Tülücü

Dr. Çiğdem Mehmetoğlu

Dr. Dt. Hayriye Tümer

Dt. Erim Tandoğdu

Dr. Dt. Raşit Özpar

Dt. Ziver Kutrafalı

Dt. Salih Alpcan

Onur Kurulu:

Dr. Gülgün Vaiz

Dr. Ayşe Sayılı

Dr. Sibel Tozakı

Dr. Sonuç Büyük

Dr. Dt. Gizem Dimililer

Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu

Onur Kurulu Yedek Üyeler

Dr. Mehmet Zeki Avcı

Dt. Hüseyin Bıçak

Dt. Mustafa Kanlıada

Denetleme Kurulu

Dr. Sevgi Öksüz

Dr. Turgay Akalın

Dr. Özlem Gürkut

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:

Dr. Ahmet Tandoğdu

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23/10/2022 11:45