Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğİ: Karneler Kâbusumuz Olmasın…

Yarı yıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, çocuklar için karneler önemli bir gündem maddesi haline geldi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, çocukların karnelerine karşı ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Klinik Psikolog Münire Şirket Uğural ve Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu, karne dönemiyle ilgili yapılması gerekenler üzerine tavsiyelerde bulundu.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Yarı yılın bitmesi ile karnelerin zamanı başlıyor. Her karne ise çocuk ve aile için sevinç veya hüznü beraberinde getiriyor. Ancak karneden çok gösterdiğimiz tepkiler çocuklarımız için daha önemli ve akılda kalıcı oluyor. Bu nedenle karnelere aşırı ve abartılı tepki vermekten kaçınılması gerekmektedir.

Karne notları düşükse çocuğunuza karşı bağırmak, sinirlenmek, aşırı tepki göstermek veya “Sen tembelsin” gibi yakıştırmalar yapmak çocuğunuzu olumsuz etkileyecektir. Özgüven sorunlarına, başarısızlık duygusunun pekişmesine, içe kapanmasına ve okuldan uzaklaşmasına neden olacaktır. Yine cezalandırmak da çocuğunuzu olumsuz yönde etkileyecektir. Onun yerine kötü olan dersleri hakkında konuşmalı, iyileştirme yöntemleri üzerinde birlikte düşünmeli ve yeni dönemde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği belirlenmelidir.

Çocuğunuz karnesini diğer çocukların karnesi ile de kıyaslamayınız. Bu çocuğunuzun yetersizlik duygusu hissetmesine, özgüveninin kırılmasına ve arkadaş ilişkilerinde sorunlara neden olacaktır.

Son olarak da karnenin çocuğun olduğu kadar ailenin de karnesi olduğunu hatırlayınız. Karne sadece akademik başarıyı değil, çocuğun ders çalışma alışkanlıklarını, okuldaki sosyal ilişkilerini, ilgi alanlarını, öğrenmeye yönelik tutumu ve ailenin çocuğun eğitim hayatıyla ilgilenmesini de gösterdiğini unutmayınız.

Son olarak da tatilin herkesin hakkı. Nasıl ki yoğun geçen bir dönemin ardından bizler tatil istiyorsak bu onların da hakkı. Ancak tatilde ekranların az, aktivitelerin bol olmasını istiyoruz. Yani çocukların doyasıya çocukluklarını yaşadığı, ekran başında değil bol bol fiziksel oyun oynadıkları ve sosyalleştikleri bir tatil geçirmeleri onların yeni döneme daha sağlıklı ve zinde başlamalarını sağlayacaklardır. Bunun için;

• Her gün belirli bir zaman diliminde oyun, eğitim, dinlenme ve açık hava aktiviteleri gibi çeşitli etkinlikler planlaması tatil sürecinin verimli geçmesine ve yeni dönem için motivasyon artırıcı olmasına olanak sağlayınız.

• Sanatsal faaliyetlere yer veriniz. Resim yapmak, el işi, müzik veya drama gibi aktiviteler, çocukların duygusal ve bilişsel gelişimine yardımcı olurken aynı zamanda çocukların kendilerini ifade etme becerilerini de güçlendirir.

• Aile üyeleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmek, çocuğun güven duygusunu artırır ve ilişkileri güçlendirir. Birlikte yemek yapmak, film izlemek, kitap okumak, doğa yürüyüşlerine çıkmak veya bir müzeyi ziyaret etmek gibi aktiviteler hem eğlenceli hem de öğretici olmaktadır. Okuma aktivitelerini eğlenceli hale getirmek için ailece okunabilir veya sesli kitaplar dinlenebilir.

• Çocuklara küçük ev işleri veya sorumluluklar vererek, onların kendilerini daha bağımsız hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Örneğin, masayı toplamak, odasını düzenlemek ya da evcil hayvanı beslemek gibi basit görevler verebilirsiniz.

• Çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için tatilde arkadaşlarıyla zaman geçirmeleri çok faydalıdır. Sosyal etkileşim, paylaşma, yardımlaşma gibi becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Klinik Psikolog Münire Şirket Uğural

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği YK (a)

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi-Dr. Erdem Beyoğlu, MD