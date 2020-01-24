Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenleri paylaştı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Çin’de görülen ve başka ülkelere de yayılmakta olan Koronavirüs 2019 ile ilgili güncel bilgileri, dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ülkemizde yapılması gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri belirlemek için Sağlık Bakanlığı ve ilgililerle çalışmalara da katılmış, görüş ve önerileri iletmiş durumda

Koronavirüs 2019-nCoV nedir?

Koronavirüs 2019-nCoV, büyük bir virüs ailesinden gelmektedir. Bu virüs ailesinde nezle , SARS (2002) ve MERS (2012) gibi virüsler mevcut olup ilk defa Çin’in Wuhan şehrinden DSÖ’üne (Dünya Sağlık Örgütü) 31 aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir.

Nasıl bulaştığı düşünülmektedir?

Hayvandan insana bulaşan bu virüs, Çin yetkilerinin yaptığı son açıklamaya göre insandan insana da bulaşmaktadır.

Koronavirüs ailesinden gelen bir virüs olmasından dolayı DSÖ bu virüsün de ayni şekilde, yani hava yolu ile bulaştığını kabul etmektedir.

DSÖ koronavirüsün görüldüğü toplumlarda hastalık bulaşmaması ile ilgili ne önermektedir?

• Ellerin alkol bazlı dezenfektan veya sabunlu su ile sık sık yıkanması

• Öksürme veya hapşırma sırasında kolumuzun iç yüzünün kullanılması veya tek kullanımlık mendil kullanılıp çöpe atılması

• Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması

• Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin derhal geçmiş yolculuk bilgisi ile sağlık sağlayıcılara başvurması

• Bölgesel koronavirüs salgını bulunan şehirlerde, canlı hayvan pazarı yerindeki hayvan veya hayvanın temas ettiği yüzeylerden uzak durulması

• Az pişmiş hayvan eti tüketilmemesi

Hangi hayvandan kaynaklanıyor?

Koronavirüsler hayvandan insana bulaşıyor. Koronavirüs 2019-nCoV’ın balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği düşünülmektedir.

SARS virüsünün doğal konağının yarasalar,MERS virüsününkinin ise develer olabileceği düşünülüyor.

Koronavirüs belirtileri nedir?

Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı

Hangi ülkelere yayıldı?

DSÖ’nün 23 Ocak 2020 tarihli son açıklmasına göre Çin (571 kişi), Japonya (1 kişi), Tayland (4 kişi), Kuzey Kore (1 kişi) ve ABD’de (1 kişi) vaka olduğu bildirilmiştir.

Türkiye’de durum nedir?

22 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Sağlık Bakanı bu virüsün şu aşamada Türkiye için bir risk teşkil etmediğini, ancak olası bir durum için tüm hazırlıkların yapıldığını açıklamıştır.

Tedavisi var mı?

Maalesef tedavisi veya aşısı bulunmamaktadır. Destek tedavisi yapılmaktadır.

Ne kadar ölümcüldür?

Aralık ayında ortaya çıktığı sanılan virüs, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne neden olmuştur. Yani virüse yakalandığı tespit edilenlerin yüzde 3,4'ü hayatını kaybetmiştir. Ancak kesin veriler için bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.

SARS salgınında hastalığa yakalananların yüzde 9'u hayatlarını kaybetmişti.

Yönetim Kurulu (a)

24/01/2020 14:00