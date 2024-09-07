Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: “Tüm hekimlerin KTTB’ye üye olmaları yasal zorunluluktur”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sivil hasta bakabilmesi için tüm hekimlerin KTTB’ye üye olmalarının yasal zorunluluk olduğunu kaydetti.

KTTB’den yapılan açıklamada, dün imzalanan protokolde, Girne’de açılan askeri hastanenin ayaktan sivil hasta kabulüne başlayacağının açıklandığı belirtildi.

“13/1976” sayılı yasa ile kurulan kamusal nitelikli meslek örgütü Kıbrıs Türk Tabipleri’nin yasasının açık ve net şekilde; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hekimlik icra edilebilmesi için KTTB’ye üyelik şarttır” dediği belirtilen açıklamada, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yasanın 28. Maddesinin de, üye olmalarını zorunlu kılmadığını ancak “hiçbir şekilde bu tabiplerin, sivil kişilere tabiplik ve diş tabipliği hizmeti veremezler” diye belirttiği kaydedildi.

Bakanlıkta yapılan toplantıda, Sağlık Bakanlığı hukukçusunun da yasanın buna izin vermediğini dile getirdiği savunulan açıklamada, şunlar belirtildi:

“KTTB üyesi olmadan hekim olarak çalışmak yasaktır ve suç teşkil etmektedir. Yasaları yapanların bile bile yasaları çiğnemesi ve kendi kurumlarını yok sayması kabul edilemez. Hükümet etmek demek Anayasa ve yasalar çerçevesinde ülkeyi yönetmek, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermek demektir.

Üye olmadan sivil hasta bakılmasının yasal zemindeki sorunları yanında sivillerin askeri hastaneye yönlendirilmesi, zayıf kamusal sağlık sistemimizin güçlendirilmesi olasılığını ortadan kaldıracağı, inşaası devam eden ve açılışı hep başka bahara kalan Girne Devlet Hastanesi’nin tam kapasite ile devreye girmesini geciktireceği açıktır. Bu bağlamda, birlik üyemiz Başbakan Sn. Dt. Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Sn. Dr. Hakan Dinçyürek’e açık çağrımızdır ki bu ülkenin kamu sağlık kurumlarının yeterliliğini, kalitesini artırmanız şarttır.

Biz hekimleri ve yasamızı ilgilendiren bu protokolün ivedi şekilde bizler ve basınla paylaşılması gereklidir. Girne Askeri Hastanesi’nde sivil halka hizmet vermek için hekimlerin yasal meslek örgütü olan KTTB’ne üyeliklerini yapılabilmesi için gereken adımların atması elzemdir.”