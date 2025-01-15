Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği uyardı!

Aralık ayı itibarıyla grip vakalarındaki hızlı artış, yoğun bakım servislerinde ciddi doluluğa ve sağlık sisteminin yetersiz kalmasına yol açmıştır. Ayrıca, ilaç temininde önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu noktada salgının etkin ve doğru yönetimi büyük önem taşımaktadır.

Kısa Vadede Yapılması Gerekenler:

1. Hassas Grupların Korunması:

• Risk altındaki gruplar (kronik hastalar, 5 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler, hamileler, yaşlı bakım evlerinde kalanlar, sağlık çalışanları) öncelikli olarak korunmalıdır.

• Bu grupların (gebeler hariç) , ideal olarak Eylül-Ekim aylarında grip aşısı olması gerekirdi. Ancak Şubat ayına kadar aşı uygulanabileceğinden, elde mevcut aşılar hızla risk gruplarına ulaştırılmalıdır.

2. Hasta Çocuk ve Yetişkinlerin Evde İstirahati:

• Ateş, burun akıntısı ve öksürük semptomları olan hastalar, ateşleri düşene kadar evde dinlenmelidir.

• Hasta raporu talebiyle polikliniklere başvurular zorunlu tutulursa, sağlık sistemindeki yük ve bulaş riski artacaktır.

3. Testlerin Doğru Kullanımı:

• Her ateşli hastaya gribe yönelik test yapılması gereksizdir.

• Testler, yalnızca hastaneye yatan ve yüksek risk grubundaki hastalar için uygulanmalıdır. Kaynakların doğru kullanımı öncelikli olmalıdır.

4. Şiddetli Vakaların Acilen Başvurması:

• Ateşi 3 gün içinde kontrol altına alınamayan veya nefes darlığı gelişen hastalar, yatış gerekebileceğinden bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

5. Antiviral ve Antibiyotik Kullanımı:

• Antiviral ilaçlar, yalnızca risk gruplarındaki hastalara ve ağır semptomları olanlara verilmelidir.

• Antibiyotikler ise sadece bakteriyel hastalıklarda kullanılmaktadır. Soğuk algınlığı, grip, Covid-19 gibi viral hastalıklarda etkili değildir. Gereksiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bakterilerde direnç geliştirmesine yol açarak, tedavi süreçlerini zorlaştırmaktadır.

6. Maske Kullanımı:

• Hasta olduğu halde toplu alanlara gitmek zorunda kalan kişiler ile risk gruplarındaki bireyler maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalıdır.

• Sağlık çalışanları ve yaşlı bakım evi çalışanları da aşılı olsalar dahi maske kullanmalıdır.

7. Hijyen ve Yüzey Temizliği:

• Virüsün yüzeylerden bulaşabileceği göz önünde bulundurularak, hastane, okul, sağlık hizmeti birimleri ve yaşlı bakım evlerinde gibi toplu yaşam alanlarında temizlik önlemleri artırılmalıdır.

• Ellerin sık sık yıkanması, bulaşı önlemede kritik öneme sahiptir.

Orta Vadede Yapılması Gerekenler:

1. Sentinel İnfluenza Surveyansı Başlatılmalıdır:

• 2015 yılında yürürlüğe giren Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (TSHD) bünyesinde gerekli birimler kurulmalı ve influenza surveyansı derhal başlatılmalıdır. Bu sayede salgının ne zaman zirve yapacağı öngörülebilir ve sağlık hizmetleri buna göre düzenlenebilir.

2. Temel Sağlık Hizmetleri Yasası Güncellenmelidir:

• Halk sağlığını daha etkin bir şekilde koruyacak, çağdaş gereksinimlere uygun bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

3. Grip Mevsimi Öncesi Hazırlıklar Yapılmalıdır:

• İlaç stokları, yatak kapasiteleri, aşı temini, halkın ve sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi gibi hazırlıklar, her yıl grip mevsimi başlamadan önce planlanmalıdır. Özellikle riskli grupların aşılanması için gerekli çaba ve özen gösterilmelidir.

4. Yoğun Bakım Kapasitesinin Artırılması:

• Yoğun bakım yatak sayısı artırılmalı ve eğitimli sağlık çalışanlarının sayısı bu ihtiyaca uygun şekilde düzenlenmelidir.

Uzun Vadeli Sağlık Politikalarının Planlanması:

1. Sağlık Altyapısına Yatırım:

• Nüfus artışı ve gelecekteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, sağlık altyapısına yönelik yatırımlar yapılmalıdır.

2. Sağlık Sisteminin Dayanıklılığını Artırma:

• Salgınlara hazırlık kapsamında kriz yönetimi mekanizmaları oluşturulmalı ve sağlık sistemi dayanıklılığı artırılmalıdır.

3. Sağlık Hizmetlerine Erişim:

• Sağlık hizmetleri tüm kesimlere eşit ve ücretsiz bir şekilde sunulmalıdır.

4. Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Öncelik Verilmeli:

• Koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilerek halk sağlığı korunmalıdır.

Bilimsellik, eşitlik ve topluma hizmet odaklı bir yaklaşımla, halk sağlığını geliştirme ve koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendirme vizyonumuzu vurgulamak isteriz. Sağlık sistemindeki eksikliklerin ivedilikle giderilmesi ve önerilerimizin hayata geçirilmesi için Sağlık Bakanlığı’nı işbirliğine davet ederiz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, MD Dr. Figen Gülen İnce,MD

( Başkan) ( Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Sorumlusu)