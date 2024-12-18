Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği XXX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına katıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, İzmir’de düzenlenen XXX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, kurultaya, birlik adına yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Hanife Özkayalar katıldı.

Kurultayda, Türkiye’deki uzmanlık eğitiminin mevcut durumu, yıllar içerisindeki kontenjan değişikliklerinin eğitim yeterliliklerine etkisi ve uzmanlık eğitiminin tek bir bakanlığın sorumluluğunda yürütülmesinin olumsuz sonuçlarının ele alındığı bildirildi.

KTTB’nin bu toplantıdan edindiği deneyim ve birikimle, TTB ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu (TUYEK) ile iş birliğini güçlendirmeyi, tıpta uzmanlık eğitimi için daha sağlam temeller oluşturacak Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde kurulacak TUK için hazırlamayı hedeflediği kaydedildi.

Birliğin, Kuzey Kıbrıs’taki uzmanlık eğitiminin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi için yasal zemin oluşturacak çalışma gruplarını hayata geçirme çabalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ta uzmanlık eğitimini uluslararası standartlara uygun, kaliteli ve mesleğe yakışır şekilde geliştirmek, eğitim alan tüm asistanların haklarını savunmak KTTB’nin öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam edecektir” denildi.