Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, görev dağılımını gerçekleştirdi

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26/09/2024

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, görev dağılımını gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın XI. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. 

Toplantıda yeni dönem içerisinde yol haritası ve ilkeleri de belirlendi.

Genel Kurul'da Başkanlığa Dr. Erol Barçın'ın seçildiği Tabipler Odası'nın yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

“Dr. Faika Deniz- As Başkan, Prof. Dr. Nilüfer Galip Çelik- Genel Sekreter, Dr. Ergün Parlan- Mali Sekreter, Dr. Deniz Fındık- Eğitim Sorumlusu, Dr. Çiğdem Bakkaloğlu- Medya ve Hukuki İşler Sorumlusu, Dr. Gözde Ataöv- Sosyal İşler ve Medya Sorumlusu.”

26/09/2024 16:40
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TAGS: Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, , haber, kıbrıs
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