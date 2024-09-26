Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, görev dağılımını gerçekleştirdi
26/09/2024
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın XI. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.
Toplantıda yeni dönem içerisinde yol haritası ve ilkeleri de belirlendi.
Genel Kurul'da Başkanlığa Dr. Erol Barçın'ın seçildiği Tabipler Odası'nın yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:
“Dr. Faika Deniz- As Başkan, Prof. Dr. Nilüfer Galip Çelik- Genel Sekreter, Dr. Ergün Parlan- Mali Sekreter, Dr. Deniz Fındık- Eğitim Sorumlusu, Dr. Çiğdem Bakkaloğlu- Medya ve Hukuki İşler Sorumlusu, Dr. Gözde Ataöv- Sosyal İşler ve Medya Sorumlusu.”26/09/2024 16:40