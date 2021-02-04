Kıbrıs Türk Tabipleri Odası: Yapılması gereken tam kapanma

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, zamanında alınmayan kararlar nedeniyle kritik esiğin aşıldığını belirtti.

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04/02/2021

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası: Yapılması gereken tam kapanma

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), sağlıkta kaos yaşandığını ifade ederek, zamanında alınmayan kararlar nedeniyle kritik eşiğin aşıldığını kaydetti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, faturanın hekim ve sağlık çalışanlarına çıktığına işaret edilerek, PCR taramasının artması, tam kapanma ve hızlı aşılama gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, hemen yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

“Tam kapanma, PCR testlerinin artırılarak toplum taramasının devam ettirilmesi, aşı temini ve hızlı aşılama, hekim, sağlık çalışanı, hemşire istihdamı artırılması, Covid-19 dışı sağlık hizmetlerinin devamının sağlanması.”

04/02/2021 16:04
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TAGS: Kıbrıs Türk Tabipleri Odası
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