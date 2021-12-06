Kıbrıs Türk Tabipleri Odası: Sağlıkta şiddeti kınıyoruz

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde görev başındaki hemşire ve doktorlara yönelik yapılan saldırı ve şiddeti kınadı.

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06/12/2021

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası: Sağlıkta şiddeti kınıyoruz

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde görev başındaki hemşire ve doktorlara yönelik yapılan saldırı ve şiddeti kınadı.

Odadan yapılan açıklamada, görevi başındayken şiddete maruz kalan hekim, hemşire, ambulans şöförü ve güvenlik görevlisine geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada, bu ve benzeri olayların önlenmesi için hastanelerde ve acil servislerde güvenlik önlemlerinin artırılması, şiddeti uygulayan kişilerin de caydırıcı cezai yaptırıma uğraması için düzenlemelerin yapılması ivedilikle talep edildi.

Tabipler Odası, zor koşullarda hizmet veren hekim ve sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı ödenmezken, bu gibi şiddet olayları ve provokatif söylemlerin, bu zor günlerde, kamu sağlık hizmetine gereksinim duyan hastaların hizmet almasını engellediğine de vurgu yaptı.

06/12/2021 12:34
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TAGS: Kıbrıs, Türk, Tabipleri Odası, Sağlık, şiddet, kınama, haberkıbrıs,
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