Kıbrıs Türk Tabipleri Odası'nda görev bölümü tamam
03/10/2018
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın 29 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirdiği VIII. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu 3 Ekim 2018 tarihinde ilk toplantısını yaparak görev dağılımı gerçekleştirildi.
İki yıllık dönem için seçilen başkan ve yönetim kurulumuzun görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Dr. Mustafa Taşçıoğlu : Başkan
Dr. Dilek Yazman : As Başkan
Dr. Yonca Morris : Genel Sekreter
Dr. İdris Deniz : Mali Sekreter
Dr. Ömer Diker : Eğitim Sorumlusu
Dr. Ayşe Zeki : Dış İlişkiler ve Basın Sorumlusu
Dr. Ömer Taşargöl : Eğitim ve Bilgi İşlem Sorumlusu
Yedek üyeler : Dr. Raif Hızal, Dr. Ergün Parlan, Dr. Nesil Bayraktar
Denetleme Kurulu Üyeleri : Dr. Hasan Sav; Dr. Musa Olgu; Dr. Arif Ersoy
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler : Dr. Erol Barçın , Dr. Nurçin İncirli, Dr. Onur Çelik