Kıbrıs Türk Tabipleri Odası'nda görev bölümü tamam

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın 29 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirdiği VIII. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu 3 Ekim 2018 tarihinde ilk toplantısını yaparak görev dağılımı gerçekleştirildi.

İki yıllık dönem için seçilen başkan ve yönetim kurulumuzun görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Dr. Mustafa Taşçıoğlu : Başkan

Dr. Dilek Yazman : As Başkan

Dr. Yonca Morris : Genel Sekreter

Dr. İdris Deniz : Mali Sekreter

Dr. Ömer Diker : Eğitim Sorumlusu

Dr. Ayşe Zeki : Dış İlişkiler ve Basın Sorumlusu

Dr. Ömer Taşargöl : Eğitim ve Bilgi İşlem Sorumlusu

Yedek üyeler : Dr. Raif Hızal, Dr. Ergün Parlan, Dr. Nesil Bayraktar

Denetleme Kurulu Üyeleri : Dr. Hasan Sav; Dr. Musa Olgu; Dr. Arif Ersoy

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler : Dr. Erol Barçın , Dr. Nurçin İncirli, Dr. Onur Çelik