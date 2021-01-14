Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’ndan Pilli’ye ziyaret

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14/01/2021

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’ndan Pilli’ye ziyaret

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris ve Yönetim Kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’yi ziyaret etti.  

Yönetim Kurulu üyeleri, Bakan Ali Pilli’ye Hekim Yasası talebini dile getirdi. Görüşmede diğer sorunlar ve öneriler hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Bakan Pilli önerileri dinledi ve oda ile işbirliğine daima hazır olduklarını söyledi.

Tabipler Odası Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye özverili çalışmalarından ötürü teşekkür de etti.

14/01/2021 18:33
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