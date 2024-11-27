Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu’ndan eylem uyarısı

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar, ivedi olarak sorunlarının çözümü için adım atılmaması halinde, sektör olarak eyleme gidecekleri uyarısında bulundu.

Karalar yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile tüm görüşmelerinde taksi sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıları ve atılmasını bekledikleri adımları aktardıklarını ifade ederek, sektörün yaptığı taşımacılık ayağını hiçbir sektör ve şahıslarla paylaşmayacaklarını kaydetti.

“Taşımacılık ve hizmet vermeyi ayırt edemeyenlerin ayrı bir sektör yaratma peşinde olduğunu” belirten Karalar, “Bizim iyi niyetli duruşumuzu suiistimal etmektedirler” dedi.

Bir yıldan beridir taksimetrelere zam yapılmadığını kaydeden Karalar, asgari ücret, hayat pahalılığı, seyrüsefer ve muayene ücretleri ile işletme izinlerine zam yapıldığına işaret etti.

Murat Karalar, dövizdeki yükselişe rağmen taksiciye artış yapılmadığını ifade ederek, “İzin Kurulu görev sürelerinin üç ay önce bitmesine rağmen Bakanlar Kurulu’na önerge götürmede neyi bekliyorsunuz?” diye sordu.

İvedi olarak sorunların çözümü için adım atılmaması halinde sektör olarak eyleme gidecekleri uyarısında bulunan Karalar, “Bıçak kemiğe dayandı nefes alacak gücümüz kalmadı artık. Batırılıyoruz” dedi.