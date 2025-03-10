Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği, tasdik işlemi ücretlerini duyurdu

ıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği (KTTMD), tasdik memurunun vekaletname , muvafakatname , feragatname , imza tasdiği , aslı gibidir tasdiği gibi işlemlerde alınabilecek ücretleri duyurarak, Tasdik Memurları Yasası ile belirlenen ücretten daha fazla ücret talepedilmesinin suç teşkil ettiğini kaydetti.

Beş sayfaya kadar olan ve beş sayfadan fazla olan belgelerin tasdik işlemi ve/veya aslı gibidir tasdik işlemi için alınacak ücretleri duyuran KTTMD, fazla ücret talep edilerek mağduriyet yaşayanların Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’ne veya Maliye Bakanlığı’na bildirmelerini istedi.

Açıklamaya göre, tasdik memuru, suretleri ile birlikte beş sayfaya kadar olan belgenin tasdik işlemi ve/veya aslı gibidir tasdik işlemi için pul ücreti hariç; aylık brüt asgari ücretin 1/70’lik (yetmişte bir) tutarına karşılık gelen; 621 TL + yüzde 16 KDV toplam 720 TL, işyerinin bulunduğu Belediye sınırları dahilinde olmayan işyeri dışında yapacağı imza ve/veya her mühür tasdiğine ilişkin ise aylık brüt asgari ücretin 4/70’lik (yetmişte dört) tutarına karşılık gelen 2 bin 484 TL + yüzde 16 KDV toplam 2 bin 882 TL alır.

Tasdik memuru, tasdik işlemi yapılacak belgenin suretleriyle birlikte beş sayfadan fazla olması halinde ise aylık brüt asgari ücretin 1/40’lık (kırkta biri) tutarına karşılık gelen bin 87 TL + yüzde 16 KDV toplam bin 261 TL alır.