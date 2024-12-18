Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği'nden Önemli Açıklama

Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği (KTTMD), son günlerde sosyal medyada ve dijital platformlarda yer alan "tasdik memurlarından alınan muvafakatnamelerin geçersiz olduğuna" dair iddialara ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayımladı. Dernek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirtti.

KTTMD Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şişman tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşından küçük çocukların kara sınır kapılarından Güney Kıbrıs’a ya da hava ve deniz yoluyla yurt dışına seyahat edebilmeleri için tasdik memurları tarafından düzenlenen muvafakatname belgelerinin yasal olarak geçerli olduğu vurgulandı.

Şişman, tasdik memurları tarafından düzenlenen ve imza ile mühür taşıyan muvafakatname belgelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınır kapılarında tam hukuki geçerliliğe sahip olduğunu belirtti.