Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği’nden sert mesaj: Eylem hazırlığı başladı

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği Derneği, yaşanan sorunlara dikkat çekmek için toplandı. Dernek, hükümeti uyararak, gerekli adımların atılmaması durumunda eyleme geçeceklerini açıkladı.

Turizm Sektöründe “T” İzinleri Krizi

Taşımacılar, turizm sektöründe ihtiyaç duyulan “T” izinlerinin verilmemesi nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti. Özellikle turistik taşımacılıkta özel araçlarla izinsiz taşımacılık yapan üçüncü ülke vatandaşları ve yerel kişilere karşı yeterli önlem alınmamasından şikayetçi olan birlik üyeleri, bu durumun devam etmesi halinde sektörün daha fazla zarar göreceğini ifade etti.

“Eylem Kaçınılmaz Olacak”

Dernekten yapılan açıklamada, taşımacılık sektöründeki bu sorunların çözülmemesi durumunda eylem yapmanın kaçınılmaz hale geleceği vurgulandı. Taşımacılar, mevcut sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, “Hükümet edenlere açıkça ikazda bulunuyoruz: Sektörümüzü ve emeğimizi koruyacak adımlar atılmazsa eyleme gitmekten çekinmeyeceğiz” denildi.

Hükümete Çağrı

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği, hükümete sorunların çözümü için acil adım atma çağrısında bulundu. Özel araçlarla taşımacılık yapan kişilere yönelik denetimlerin artırılması ve turizm sektöründeki “T” izinlerinin hızla verilmesi talep edildi.

Birlik üyeleri, sorunların çözülmemesi halinde daha güçlü adımlar atılacağını ifade ederek, yetkililere görevlerini yerine getirme çağrısı yaptı.