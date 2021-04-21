Kıbrıs Türk Taşınmazları İçin Ödenen Kiralar Alınmayacak

Rum hükümeti, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarını kullanımında bulunduran şahısların ödemeleri gereken kira bedellerini almayacağını duyurdu.

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21/04/2021

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Kıbrıs Türk Taşınmazları İçin Ödenen Kiralar Alınmayacak

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntıları göz önüne alan Rum hükümeti, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarını kullanımında bulunduran şahısların ödemeleri gereken kira bedellerini almayacağını duyurdu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun, Korona virüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak, Kıbrıs Türk taşınmazlarını ve devlet arazilerini kullanan çiftçilerin 2020-21 yılı için yatırmaları gereken kira bedellerini almayacağını duyurduğunu yazdı.

Habere göre, hali hazırda ödenen kira bedelleri ise 2022-23 dönemi için yatırılmış sayılacak.

21/04/2021 12:43
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TAGS: Koronavirüs salgını, güney kıbrıs
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