Kıbrıs Türk Ticaret Odası 58. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 58. Olağan Genel Kurulu’u, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü (bugün) saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgın önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti. Divan Başkanlığına Atay Cafer Ürel, Divan Başkan Yardımcılığına Pınar Başman Süren ve Divan sekreterliklerine de Nilay Onbaşı Üresin ve Sonay Özmen getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

Turgay Deniz, geçen bir yıllık sürede salgının şekil değiştirdiğini, aşılama başlamış olsa da salgının sona ermediğini belirtti.

Deniz konuşmasına şöyle devam etti:

‘Mart-2020’den beri yaşamakta olduğumuz koşullar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapısal sorunlarını yeniden ve acımasız bir şekilde gözler önüne sermiştir. KKTC’de egemen olan kamu ağırlıklı yapı, salgının etkisi ile çok zor günler geçiren özel sektör çalışanlarını ve işletmeleri korumakta çok ama çok yetersiz kalmıştır. Siyasi hayata egemen olan popülizm, bu zor koşullarda bile terk edilmemiş, siyasilerin gündeminde sadece ve sadece “kamu görevlililerinin maaş ve özlük haklarını ödeme” olmuştur. Bu süreçte yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, kurultay ve hükümet değişimleri de bu süreci salgın yokmuş gibi körüklemiş, KKTC’nin özel sektörden kaynak çekerek kamu sektörünü yaşatmak üzerine kurulu bir yapı olduğunu hepimizin gözlerine sokarcasına bir kez daha göstermiştir.’

Deniz, salgının başlamasından bu yana geçen 18 aylık süre içinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası, salgından etkilenen sektörlerimizin, bu sektörlerde çalışan emekçilerimizin ve bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin korunması için çalışmıştır ve çalışmaktadır derken, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın salgın sürecindeki önceliğinin “çalışanların ve özel sektör işletmelerinin korunması” olduğunu genel bir yaklaşım olarak daima dikkate aldıklarını belirtti.

Oda Başkanı Turgay Deniz, değişen salgın koşullarına denk düşecek öneriler geliştirerek hükümete yön vermeye çalıştıklarını, bu çabalarının sadece işletmeleri değil, aynı zamanda çalışan insanları da koruyucu olacağına inanıp mücadelelelerini kararlıkla sürdürdüklerini belirtti.

Deniz, Oda’nın ayrıca;

Salgın döneminde online satışlar yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması

Çek bekleme sürelerilerinin yeniden düzenlenmesi

Temaslı olan çalışnalar karantina ödeneği verilmesinin sağlanması

Yeşilhat ticaretinin temassız olarak sürdürülebilmesi

Kara kapılarından geçişlerin sağlık önlemlerine uygun olarak düzenlenmesi ve başlatılması

İş yerlerinin açılmasını sağlayacak sağlık önlemlerinin teknik olarak belirlenmesi, kontrol listelerinin oluşturulması ve gerekli önlemlerin alınması için yoğun çaba sarf etmiş, salgın önlemleri ve düzenlemeleri üyelerimiz ile en iyi şekilde paylaşıldığını belirtti.

Deniz, bunların yanısıra, pandemi ile mücadelede düzenlenen kampanyalar ile Devlet, neye ihtiyaç hissediyorsa o ihtiyaçların temini için katkıda bulunmaya çalıştıklarını, test kitleri, cihazlar ve devlet okullarının uzaktan eğitim yapabilmesine destek olmak amacıyla tablet alımları bunlardan sadece bazıları olduğunu belirtti.

Aşılama için tarafımızdan da yoğun gayretler sarfedilmiş olmasına karşın, hala daha aşılama oranının yeterli seviyeye ulaşamamış olmasını görmek bizim için de üzücüdür. Son günlerde bu konuda alınan önlemler konusunda da bir karmaşa yaşanmaktadır. Bakanlar Kurulu’nun aldığı son karar ile çalışanların PCR testlerinin bile ücretli yapılmak istenmesi, bu karmaşanın çok güzel bir örneğini teşkil etmektedir.

Deniz, ‘KKTC devletinin zayıflıklarının ortadan kaldırılması için ciddi bir reform sürecine girmemiz gerekiyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yıllardan beri bu ihtiyacı dile getirmektedir. Salgın ortamında bu sorunu gündeme getirmek ne kadar mümkündür bilemiyorum ama şimdi değilse bile salgının etkilerini atlatır atlatmaz bu sorunla ilgilenmek sadece bizim değil, bütün toplumsal güçlerin önceliği olmak zorundadır. Odamız bütünlüklü bir ekonomik anlayışla 3 yıllık Orta Vadeli bir Program hazırlamaktadır ve en kısa sürede bunu kamuoyu ile paylaşacaktır.’ diyerek sözlerini ‘bütün bu faaliyetleri iş hayatlarından veya özel yaşamlarından fedakarlık yaparak sürdüren arkadaşlarımıza, yönetim kurulu, oda meclisi ve komitelerde görev alan üyelerimize, bize profesyonel destek sağlarken fedakarca ve çoğu zaman mesai kavramına bağlı kalmadan çalışan oda personelimize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.’cümleleriyle tamamladı.

Oda Başkanı’nın konuşması ardından önceden kaydedilen protokol konuşmaları gösterildi. Protokol konuşmaları kapsamında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan H. Ersan Saner ve Cumhurbaşkanı Ersin R. Tatar Genel Kurul’a hitap etti.

Genel Kurul toplantısı, 57’nci Dönem Faaliyet Raporu ve 57.’nci Dönem Mali Rapor’nun takdim edilerek aklanması ile devam etti.Oda murakıbı olarak belirtilen süre içerisinde başvuru yapan tek şirket olan D. K. Deniz & Co. tayin edildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 58. Olağan Genel Kurulu dilek ve temenniler ile sona erdi.

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28/08/2021 12:53