Kıbrıs Türk Ticaret Odası 59. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu, KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapıldı, Oda Meclisi Üyeleri belirlendi.

Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu ve bazı milletvekilleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan Genel Kurul’da, Divan Başkanlığına Günay Çerkez, Divan Başkan vekilliğine Yağmur Özyalçın ve Divan sekreterliklerine de İzzet Adiloğlu ve Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşması ve misafir konuşmacıların Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

- Tatar: “Amerika kararını tekrar gözden geçirmeli”

KTTO 59. Olağan Genel Kurulu’na hitap eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTTO’ya çok değer verdiğini dile getirerek başladığı konuşmasında, KTTO’nun çok aktif ve olağanüstü çaba gösteren bir örgüt olduğunu belirtti. Tatar, Oda Başkanı Turgay Deniz ile yönetim kurulunu tebrik etti.

Yarın BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gideceğini hatırlatan Tatar, orada olağanüstü bir netice beklemediğini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin bazı ekonomik çıkarlar için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği altına girmesini, “sıfır asker, sıfır garantiyi” ve Türkiye’nin adadan gitmesini asla kabul etmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında gündeme gelen Ercan Havalimanı ve limanların uluslararası açılması önerilerini de tuzak olarak niteledi ve bu konuların bütünlüklü çözümle gündeme gelecek konular olduğunu kaydetti.

Kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesiyle oluşan yeni siyasetten bahseden Tatar, “Gailemiz egemenliğinin kabul edilmesiyle Kıbrıs Türkünün varlığını sürdürmesidir” dedi. Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği tanınmadan resmi müzakerelerin başlayamayacağını vurgulayan Tatar, resmi müzakereler olmasa da ortak komitelerin birçok konuda çalışmalar yürüttüğünü belirtti ve bu çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Türkiye’nin de desteği ile tanınma olmasa da KKTC’nin dünyada her geçen gün daha kabul gördüğünü söyleyen Tatar, ülkede turizm ve eğitim alanındaki potansiyelden bahsetti ve pandemide bir yıkım yaşandığını ancak doğru kararlarla sürecin en iyi şekilde yönetildiğini anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı ile ilgili de değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun bölgedeki gerginliği tırmandırıcı nitelikte bir karar olduğunu vurgulayarak, Amerika’nın kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Tatar sözlerine, KTTO’nun Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını dileyerek ve oluşacak yeni yönetimine başarılar dileyerek son verdi.

- Üstel: “İş dünyası ve muhalefetle bir araya gelerek çalışmaya hazırım”

Başbakan Ünal Üstel, KTTO Genel Kurulu’na hitap ettiği konuşmasına “59’uncu Genel Kurulunuz size ve ülkemize hayırlı olsun” diyerek başladı.

Ülkedeki enerji sorununa değinen Üstel, geçmişte uygulanan çoklu tarifenin yeniden hayat bulması için çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki aylarda bunun yeniden uygulanacağını söyledi.

Üstel, ülkede yaşanan tüm sorunlarla ilgili iş dünyası ve muhalefetle bir araya gelerek çözümler üretmek için çalışmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Kamudaki çalışma saatleri ve tam gün eğitim konularında da açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, önümüzdeki yaz kamunun çalışma saatlerinin değiştirilerek düzenleneceğini, önümüzdeki yıl ise kademeli olarak tam gün eğitime geçileceğini duyurdu. Genel sağlık sigortasını ve yaz boyunca komitelerde görüşülen yasaların önümüzdeki dönem Meclis’ten geçirmeyi hedeflediklerini de belirten Üstel, “Tüm bunları yapmak için istikrara ihtiyaç var” dedi.

- Erhürman: “Reforme etmek ile deforme etmek başka şeylerdir”

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasına, Genel Kurulun hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Ülkeyi “dağılmış pazar yerine” benzeten Erhürman, kamu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan KTTO’yu ise anayasa ve yasa ihlalleri, ihalesiz yakıt alımı, ihtiyaç dışı istihdamlar gibi konularda sessiz kalarak, “takipçi ve gözlemci” görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirdi. Erhürman, “Dünyanın hiçbir yerinde ticaret odaları yasa ve anayasa ihlallerine sessiz kalmaz” dedi.

Belediyelerle ilgili yapılan yasa çalışmalarına değinen Erhürman, bunların “reform değil deform” olduğunu söyleyerek, “Reforme etmek ile deforme etmek başka şeylerdir” dedi.

- Amcaoğlu: “Ya hep beraber ya hiçbirimiz”

Konuşmasında, eskimiş mevzuatlarla çağın yakalanmaya çalışıldığı özeleştirisinde bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, birçok mevzuatın şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Amcaoğlu, KTTO’nun Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diledi.

- Şan: “KTTO iş insanlarının cesaretlendiricisi ve yön vericisi”

Maliye Bakanı Alişan Şan, KTTO’nun iş insanlarının cesaretlendiricisi ve yön vericisi olduğunu vurgulayarak, Genel Kurul’un hayırlı olmasını diledi.

Şan, iş insanlarının finansmana erişimi ve enflasyon konularına da değinerek, bu konularda çalışmalar yaptıklarını aktardı.

- Taçoy: “Yapılan her işin ve atılan her adım ülkenin geleceği içindir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy ise, siyasete girmeden KTTO’da görev yapan biri olduğunu belirterek, Genel Kurul’un hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Hükümetlerin gelip geçici olduğunu belirterek, görevde oldukları sürece vazifelerinin en iyisini yapmak olduğunu vurgulayan Taçoy, yapılan her işin ve atılan her adımın ülkenin geleceği için olduğunu vurguladı.

- Özersay: “Küresel ekonomik krizi bahane etmekten vazgeçin”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, yetkililere küresel ekonomik krizi bahane etmekten vazgeçmeye ve dünyada olduğu gibi tedbirler almaya çağırdı.

Ülkede enflasyonla mücadeleye yönelik bir vizyon göremediğini ifade eden Özersay, hükümete enerji politikaları konusunda da eleştiriler yöneltti.

- Lokmanoğlu: “KKTC’nin dünya ile bütünleşmesine katkı koymak için çaba gösteriyoruz”

KTTO’nun Genel Kurulu’na katılmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, TOBB’un KKTC ile ilişkilere çok önem verdiğini belirterek, KKTC’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iktisadi reformlar yapılması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

TOBB olarak KKTC’nin dünya ile bütünleşmesine katkı koymak için çaba gösterdiklerini de vurgulayan Lokmanoğlu, KTTO’nun Genel Kurulu’nun iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

- Deniz: “Bu düzen artık sürdürülemez”

KTTO Başkanı Turgay Deniz konuşmasında, dünya ve ülke ekonomisinden bahsederek, Türk ekonomisi yüksek enflasyon ateşi ile yandığını vurguladı. Ülkede “ekonomik vizyonsuzluk” olduğunu ifade eden Deniz, “Bu düzen artık sürdürülemez” diyerek, KTTO’nun ekonomi kadar sosyal ve siyasal sorunlarla da yakından ilgilendiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki geleceğinin özel sektörün güçlenmesine bağlı olduğunu vurgulayan Deniz, daha adil ve özel sektörün gelişmesine olanak verecek bir vergilendirme düzeni için çalıştıklarını anlattı.

Oda Başkanı Turgay Deniz konuşmasını katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.

Konuşmalarına ardından Genel Kurul toplantısı 58. Dönem Faaliyet Raporu ve 58. Dönem Mali Raporun takdim edilerek aklanması ile devam etti. Oda murakıbı olarak D. K. Deniz&Co. tayin edildi.

Sonrasında 59. Olağan Genel Kurul Meclis seçimi ile devam etti.

Meclise giren üyeler şöyle belirlendi:

Lefkoşa Bölgesi:

Ahmet Melih Karavelioğlu, Ahmet Ratib, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Berna Ercantan Defteralı, Emre Olgun,

Enver Çakarto, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Hilmi Can, İbrahim Özcan, Levent Çağdal, Mehmet A. Kader,

Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Olgu Afşaroğlu, Omaç Cin, Orhan Şevket,

Ramiz Şadi, Rauf Denktaş, Savaş Çelik, Selen Necat Gürkan, Turgay Deniz, Zeynel Abidin Arar

Girne Bölgesi:

Ali Şah, Amber Ciddi Arabacı, Aziz Limasollu, Dağhan Fellahoğlu, Mehmet Başel, Memduh Aybar, Meryem Çerkez Gürtunç, Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Şükrü Karakaya, Yaprak Özyalçın, Yüksel Akay

Mağusa Bölgesi

Ali Doratlı, Cemal İnce, Dervişe Gazioğlu, Halil Tölük, Hasan Debreli, Hasan Gazioğlu, İzlem Nizam, Nihat Dörter,

Ramazan Gündoğdu, Salih Biren, Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 59. Olağan Genel Kurulu dilek ve temenniler ile sona erdi.

59. Çalışma Dönemi 1’inci Meclis Toplantısı, 19 Eylül Pazartesi saat 17:00 de yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecek.

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17/09/2022 15:21