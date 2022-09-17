Kıbrıs Türk Ticaret Odası 59. Olağan Genel Kurulu Yapılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 59. Olağan Genel Kurulu, bugün saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda başladı.

Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.

Divan Başkanlığına Günay Çerkez, Divan Başkan vekilliğine Yağmur Özyalçın ve Divan sekreterliklerine de İzzet Adiloğlu ve Dr. Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla devam etti. Turgay Deniz, ‘ Kıbrıs Türk Halkı’nın en önemli kuruluşlarından biri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 59. Olağan Genel Kurulunda sizlerin huzuruna başkan olarak çıkmak ve konuşmak benim için büyük bir onurdur’ diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

‘Bütün dünya ile birlikte ülkemiz de belirsizliklerle dolu bir süreçten geçiyor. Covid-19 salgının bitip bitmediğine emin değiliz. Kimi uzmanlar kış ayları için uyarı yapıyorlar. İki yıl süreyle Covid-19 salgının etkisinde kalan dünya ekonomisi enflasyon ile sarsılıyor. Enflasyon tehdidi altında olmayan ülke yok! Devletler, bu tehdide karşı kendilerince önlem alırken, ekonomik ağırlığı olan ülkelerin aldığı tedbirler diğer ülkeleri de yakından etkiliyor. Hepimiz gözlerimizi Amerika’ya, Avrupa’ya çevirdik; Dolar ve Euro için alınacak kararları gözlüyoruz. Kıbrıs Türk ekonomisinin büyük ölçüde bağlı olduğu Anavatan Türkiye’de de olağanüstü ekonomik gelişmeler yaşanıyor. Türk ekonomisi yüksek enflasyon ateşi ile yanıyor ve bu ateş bizi de etkisi altına almış bulunuyor.

Bu yüksek enflasyon ortamı, bölgesel savaşlarla körükleniyor. Yüksek enflasyona karşı iş birliği yapmak yerine, bölgesel savaşların gündeme gelmesi, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı enerji krizi, geleceğe dair endişelerimizi artırıyor.’

Oda Başkanı Deniz, ‘Bugünkü konuşmamda, yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunlara dair pek çok ayrıntı verebilirdim. Son iki yılda gerek hükümetlerimiz ile yaptığımız çalışmalarda, gerekse basına yaptığımız açıklamalarda bu sorunlar defalarca dile getirilmiştir. Bunların bir özetini faaliyet raporumuzda göreceksiniz. Bugün üzerinde durmak istediğim esas sorun, ekonomik vizyonumuz ve hatta vizyonsuzluğumuzdur. Bütün dünya ekonomi politikalarını yenilemeye çalışırken, biz eski düzenimizi nasıl sürdürebileceğimizin arayışı içindeyiz.Bizim düzenimiz nedir? Bizim düzenimiz, “özel sektör işletmeleri ne yaparsa yapsın ama kamu için kaynak sağlasın” düzenidir… Ve bu düzen artık sürdürülemez!’dedi.

Oda Başkanı Deniz ayrıca Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesi kadar, diğer sosyal ve hatta siyasal sorunlarla da yakından ilgilendiğini belirtti.

Deniz, Kıbrıs Türk halkının adamız üzerindeki geleceği, özel sektörün güçlenmesine bağlı olduğuna vurgu yaparken yeni kuşakların çağdaş işlerde istihdam edilebilmesinin ve kişisel gelişimlerini devam ettirmeye yetecek kaynaklara erişimlerinin ancak özel sektörün gelişmesi ile mümkün olabileceğini belirtti. Özel sektöre “kamu giderleri için kaynak sağlayan sağmal inek” olarak bakılmaktan vazgeçilmesi gerektiğini sözlerine eklerken, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daha adil ve özel sektörün gelişmesine olanak verecek bir vergilendirme düzeni için çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Oda Başkanı Deniz sözlerine şöyle devam etti: ‘Karamsar konuştuğumun farkındayım… Tehlikelerden söz ederken, bu tehlikelerin boyutunu anlatmak için bu yola başvurmak durumunda kaldım. Tehlike gerçekten büyüktür. Son günlerde Sayın Başbakan da sorunların büyüklüğünden söz ediyor zaten. Muhalefet partilerimiz zaten sorunların büyüklüğünü sürekli dile getiriyorlar.

Şimdi sormak istiyorum: Bu sorunları çözümlemek veya en azından hafifletmek üzere iş birliği yapmak için neyi bekliyoruz?

Bu genel kurulu hazırladığımız günlerde, iktidar ile muhalefet partilerimizin yerel yönetim seçimleri konusunda ortaya çıkan kaosu çözümlemek için birlikte çalışma arayışlarına tanık olduk. Bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni başlangıçlar için güzel örneklere ihtiyacımız vardır. Bunun başarılı bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Ne olursa olsun uzlaşmak zorundayız. Bu iş birliği arayışının göstermelik olmamasını, sonuç vermesini; yeni iş birlikleri için güzel bir örnek olmasını diliyoruz.’ diyerek sözlerini şöyle tamamladı: ‘Kıbrıs Türk halkının geleceğine olan güvenimi de ifade etmek isterim. Karamsar konuştuğuma bakmayın; sorunların farkındaysak elbette çözümünü de bulacağız. Buna inanıyor ve güveniyorum. Sözlerime iyimserlik belirten bu cümleler ile son vermeyi düşünüyorum. Biz elbirliği ile çalışır, akıl yolundan ayrılmaz ve hedeflerimiz doğrultusunda iş birliği yapmaya öncelik verirsek elbette gelecek günler çok daha güzel olacaktır.’

Oda Başkanı Turgay Deniz konuşmasını katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.

Ticaret Odası 59. Olağan Genel Kuruluna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Alişan Şan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin R. Tatar katıldı.

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17/09/2022 13:51