Kıbrıs Türk Ticaret Odası 60. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 60. Olağan Genel Kurulu’nu, 4 Kasım2023 Cumartesi günü (bugün) saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.

Divan Başkanlığına Erol Atakan, Divan Başkan Yardımcılığına Pınar Başman Süren ve divan sekreterliklerine de İzzet Adiloğlu ve Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

Oda Başkanı Deniz “Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak biz, hükümette veya muhalefette olsunlar siyasi kadrolarımızla iyi ilişkiler içinde olmayı, diyaloğu her durumda sürdürmeyi, yapıcı görüş ve önerilerde bulunmayı, raporlar hazırlayarak yapısal sorunlarımıza bilimsel yaklaşımlar geliştirmeyi önemsiyoruz. Son bir yılımız çeşitli sorunlarla dolu geçse de Kıbrıs Türk Ticaret Odası bakımından verimli bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum” dedi

Deniz konuşmasına şöyle devam etti:

“Geçen bir yıl içinde en önemli kazanımlarımızdan birisi, odamızın Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi olmuştur. Bu çatı altında düzenlenen toplantılara iyi bir kapasite ile katıldık ve katılmaya devam edeceğiz. Bize uygulanan ambargolar dikkate alındığı zaman bu çatı altında sürdürmekte olduğumuz faaliyetlere ağırlık vermenin önemi daha iyi anlaşılır olacaktır sanırım. Bu ilişkiyi verimli bir hale getirmek için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız.

Bu dönemde gururla andığım konulardan bir diğeri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere Türkiye’deki ticaret ve sanayi odaları ile ilişkilerimizde sağladığımız ilerlemedir

Türkiye’deki muhataplarımızla birlikte dış pazarlara ulaşım konusunda ortak çalışmaları sürdürmekteyiz. Odamız bünyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iş birliği ve desteğiyle kurmuş olduğumuz İhracat Geliştirme Merkezi ile dış pazarlara erişim girişimlerimiz daha verimli ve etkin olacaktır.

Yeşil Hat ticareti ile ilgili çalışmalarımızı istikrarlı olarak devam ettireceğiz. Önümüze bazı hedefler de koyduk. Tescilli hellim ürünlerimizi Avrupa pazarına ulaştırmak bu hedeflerimizden biridir. Yeşil Hat ticaretini geliştirme konusunda Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası ve Avrupa Birliği ile birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de AB ve Güney’deki muhatabımız KEBE ile çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz.”