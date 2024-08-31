Kıbrıs Türk Ticaret Odası  61. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 61. Olağan Genel Kurulu, bugün saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.

Divan Başkanlığına Atay Cafer, Divan Başkan Yardımcılığına Pınar Başman Süren ve Divan sekreterliklerine de Şeniz Avcıoğlu ve Dr. Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

Ticaret Odası 61. Olağan Genel Kuruluna, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milletvekilleri, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Türkiye’den başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere Oda, Borsa ve Vakıf yetkilileri, Ekonomik Örgüt Temsilcileri, Sendika Temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.

Genel Kurul toplantısı 60. Dönem Faaliyet Raporu ve 60. Dönem Mali Raporun takdim edilerek aklanması ile devam etti.

Oda murakıbı olarak D. K. Deniz&Co. tayin edildi.

61. Olağan Genel Kurul Meclis seçimi ile devam etti.