Kıbrıs Türk Ticaret Odası Dubai’de temaslarda bulundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven Dubai’de gerçekleştirilen Gulfood fuarına katıldı.

Fuara katılan Kıbrıslı Türk firmalarla istişarelerde bulunan Ergüven dünyanın birçok ülkesinden fuara katılım gösteren firma ve kurum temsilcileri ile temas gerçekleştirdi.

Ergüven, Gulfood fuarı için bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerinde ayrıca Dubai Ticaret Odasına ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Oda’nın Yatırım Direktörü Vlad Cheremisinov ile görüşerek ülke ve ekonomik konular hakkında bilgiler aktardı. Görüşmede iki ülke arasında iş delegasyonlarının iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmesine ilişkin detaylar da görüşüldü. Dubai Ticaret Odası Üye İlişkileri Direktörü Abdelaziz Abdallah Al Bloushi ile yapılan görüşmede de Oda’ların üyelerine sundukları hizmetlere ilişkin bilgi ve görüş istişaresinde bulunuldu.

KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş ile de bir araya gelen Ergüven, görüşmede güncel ekonomik ve ticari konular ele alınırken önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma alanları hakkında fikir teatisinde bulunuldu.