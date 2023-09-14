Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti temaslarda bulunmak üzere İstanbul’da

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)'ndan bir heyet temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a gitti.

Turgay Deniz başkanlığındaki Oda heyeti ziyareti kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yapılan “Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu”, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından düzenlenen “Türk Dünyası Yatırım ve İş Forumu” ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen “Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı”na katılacak.

-Heyet ilk toplantısına katıldı

Oda Başkanı Deniz ve beraberindeki heyet ilk olarak Türk Devletleri Teşkilatı “Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu” toplantısına katıldı.

Açılış konuşmasını TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yaptığı toplantıda, çok modlu ulaştırma rotalarının geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, görüşler paylaşıldı.

Etkinlikte Oda Başkanı Turgay Deniz’e, Başkan Yardımcısı Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Günsel Erçelik, Alp Cengiz Alp, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve İş Geliştirme Uzmanı Ayten Dellaloğlu eşlik ediyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetinin temasları hafta sonuna kadar devam edecek.