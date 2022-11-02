Kıbrıs Türk Ticaret Odası, MÜSİAD Fuarı’nda

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-5 Kasım tarihlerinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği fuarda Kıbrıs Türk Ticaret Odası da yerini alıyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in de katılacağı açılış gününde, Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye KKTC Ticaret Odası KKTC Tarafı Başkanı Omaç Cin, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven Oda Başkanına eşlik edecek.

İş Geliştirme Bölümü Uzman Yardımcısı Fikriye Tursun fuar boyunca KTTO standında görev alacak.

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02/11/2022 09:26