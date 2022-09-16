Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 59. Olağan Genel Kurulu Yapılıyor

KTTO 59. Olağan Genel Kurulu  17 Eylül Cumartesi  günü (yarın) saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Mustafa Çağatay  Konferans  Salonu’nda  yapılacak.

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16/09/2022

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 59. Olağan Genel Kurulu Yapılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu  17 Eylül Cumartesi  günü (yarın) saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Mustafa Çağatay  Konferans  Salonu’nda  yapılacak.

Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak  olan 59. Olağan Genel Kurulu, başkanlık divanının oluşumu, Oda Başkanı’nın konuşması, misafir konuşmacıların konuşmaları, 58. çalışma döneminin faaliyet ve mali raporlarının takdimi ve aklanması, oda meclis üyelerinin seçimi ile devam edecek.

Genel Kurul Toplantısı Oda’nın Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

16/09/2022 12:32
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TAGS: Kıbrıs Türk Ticaret Odası
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