Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı’nın yeni ofisi Lefkoşa’da açıldı

Avrupa Komisyonu ve Goethe Enstitüsü, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği (AB) Burs Programı’nın yeni ofisinin açılışını yaptı.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs Programı’nın yeni ofisi, başkent Lefkoşa’da Servet Somuncuoğlu Sokak’ta bulunuyor.

“Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmak için sağlanan desteğin ayrılmaz bir parçasını oluşturulduğu” ifade edilen bu ofisin, “AB’nin Kıbrıslı Türklerin geleceğine yaptığı yatırımın önemli bir göstergesi olarak halka açık olacağı” kaydedildi.

Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava, açılışta yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Bu açılış, Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye yakınlaştırma hedefimizi yerine getirmektedir. Bu bina toplumun eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını temel alarak, erişim, kapsayıcılık ve aidiyet duygusu geliştirme stratejisinin bir parçasını oluşturmaktadır. Kıbrıslı Türklerin gerekli bilgilere erişebilmelerini ve bir AB ülkesinde nasıl ve nerede eğitim alacaklarına dair karar verirken programdan yararlanabilmelerini sağlamak istiyoruz.”

Açıklamaya göre 2007 yılında kurulmuş olan Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı kapsamında bugüne kadar 2 binden fazla Kıbrıslı Türk’e AB genelinde, eğitim ve öğrenim görme imkânı sunuldu.

Nisan 2022 tarihinde Komisyon ve Goethe Enstitüsü arasında toplam 5 milyon Euro tutarında bir anlaşma imzalandığı hatırlatılan açıklamada, “Ofisin açılışıyla birlikte Goethe Enstitüsü’nün, 2023-2024 akademik yılı için burs başvurusu çağrısının hazırlıklarına ve lansmanına başlayacağı” da kaydedildi.

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20/10/2022 13:10