Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyarette sur içi ve özellikle Maraş’ın ziyarete açılmasından sonraki turistik gelişmelerle ilgili çalışmalar konuşuldu. Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Ulus Irkad da görüşmede hazır bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, KITSAB Başkanı Orhan Tolun’u belediyede görmekten dolayı mutlu olduğunu, her fırsatta ülke geneli için turizmin ne kadar önemli olduğunun söylendiğini ama gereklerini yapılmasında eksikliklerin olduğunu ifade etti.

Arter, Gazimağusa için turizmin ayrı bir önemi olduğunu, tarihi zenginliğiyle öne çıkan bir şehrin turizmden yeterli payı alıp almadığı sorusunun akla geldiğini söyledi.

Arter, 2020 Mart ayında başlayan pandeminin uzun bir süre daha hayatımızı etkileyeceğini ifade ederek, pandeminin ülkenin hem ekonomisini hem turizmini etkileyeceği için bunu göz önünde bulundurarak Gazimağusa için turizmi tekrardan konuşmak gerektiğini belirtti.

Tolun’un KITSAB Başkanı olmasının ötesinde geçmişten bugüne bir turizmci olması ve Turizm Bakanlığında Müdürlük görevinde bulunması nedeniyle büyük tecrübeye sahip olduğunu, her zaman konuştukları Tolun ile yine istişare edeceklerini, Gazimağusa’nın turizmini planlarken, Meclis Üyesi Ulus Irkad’ın da bulunduğu toplantıda konuyu irdeleyeceklerini söyledi.

Başkan Arter, Gazimağusa’da küçük oteller ve 1 tane de 5 yıldızlı otel olduğunu, günü birlik olarak gelen turistlerin akşam döndüğünü ifade ederek, sur içinin ilk ziyaret edilen yer olarak çok önemli olduğunu, Ekim 2020 tarihinde Maraş açılım süreci başlayarak şehirde bir odak noktası daha oluştuğunu, açıldığı günden bu yana 280 binin üzerinde kişinin Maraş’ı ziyaret ettiğini, gruplar halinde turistlerin de geldiğini hatırlattı.

Turist gruplarını gezdiren rehberlerin özellikle Maraş’la ilgili siyasi yorumlara dayanarak değil doğru bilgileri aktarmalarının önemli olduğunu kaydeden Arter, turistlere gerçek olmayan efsanevi konular anlatılmasından yanlışlıklar doğabileceği uyarısında bulundu. Arter, kapalı Maraş’la ilgili doğru bilgileri hazırladıkları bir çalışmaları olduğunu, rehberleri bu noktadan hareketle bilgilendirmek gerektiğini belirtti.

Bu habere tepkiniz:



16/12/2021 13:26