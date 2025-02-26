Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti'de yeni dönem toplu iş sözleşmesi…

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd Şti ile TÜRK-SEN’e bağlı GIDA-SEN arasında 2025 yılını kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, çalışanların ücret ve sosyal menfaatlerine günün koşullarına uygun, yıllık HP dikkate alınarak, yapılması gereken artışlar yapıldı.

Ayrıca çalışanların daha sağlıklı, huzurlu ve daha güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla bir takım yeni düzenlemeler de yapıldı.

Bıçaklı açıklamasında, "Yıllardır bu iş yerimizde çalışanlarla işveren temsilcileri arasındaki huzur ve güvenden dolayı işyerinin daha rantabl çalışması nedeniyle Tütün Fabrikasına günün koşullarına uygun olarak yeni yatırımlar yapılmış üretimin artırılması konusunda gerek işveren vekilleri gerekse çalışanların göstermiş olduğu performanstan dolayı Tütün Fabrikası her geçen gün bir adım daha büyümüş ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır" dedi.

Bıçaklı, devlete vergilerini ve çalışanların sosyal yatırımlarını gününde yatıran işyerlerine hem devler hem de toplumun sahip çıkması gerektiğini de ifade etti.