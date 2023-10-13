Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi’nin 47’nci Olağan Genel Kurulu şirket genel merkezinde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingöl ve Genel Kurul’un açılışında divan başkanlığına seçilen şirket ortaklarından Sümer Holding Genel Müdürü Yinal Yağan Genel Kurul öncesinde birer konuşma yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Bingol, yaptığı açılış konuşmasında, 2022 yılının faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul’a katılmak üzere Türkiye’den gelen ve ülkedeki ortakların temsilcilerine “hoş geldiniz” diyerek, şirketin 2022 yılını iyi bir karla kapattığını kaydetti, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

- Yağan: “Şirketimiz, iç piyasada büyük başarılar sağlamış, ihracatta da bu başarıyı yakalama yönünde önemli adımlar atmıştır”

Divan Başkanı Sümer Holding Genel Müdürü Yinal Yağan ise, bugün Genel Kurul’da yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Olağan Genel Kurul’un şirkete, ortaklara ve KKTC’ye hayırlara vesile olmasını diledi.

Yağan, son birkaç yıldan beridir şirketin faaliyetlerine bakıldığında, yeni stratejilerin ortaya konduğunun ve şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımların gerçekleştiğinin görüldüğünü, sermaye artırımlarıyla öz sermayeyle ilgili sıkıntıların ortadan kaldırılarak şirketin büyüme trendine girdiğin kaydetti.

Bir depo alanı oluşturmak üzere Balıkesir bölgesinde yapılan arazi yatırımının çok olumlu bir gelişme olduğunu, bunun yanında piyasada sürekli talebi artmakta olan “slim” sigara denilen ince sigara üretimine yönelik olarak yeni makine ekipmanı alımıyla ilgili önemli adımlar atıldığını belirten Yağan, bu gelişmelerin gelecek dönemde önemli etkileri olacağını söyledi.

- “2022 yılında 153 buçuk milyon TL ciro”

“Şirketimiz, piyasa koşullarını çok iyi takip ederek, iç piyasada büyük başarılar sağlamış, bunun yanı sıra ihracatta da bu başarıyı yakalama yönünde önemli adımlar atmıştır. Bunları şirket ortaklarından biri olarak büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz” diyen Yağan, şirketin 2022 yılında 153 buçuk milyon TL ciro yaptığını ve 338 bin ton sigara üretimi gerçekleştirdiğini, bu üretim faaliyetleri sonucunda da KKTC Devleti'ne vergi ve fon gelirleri olarak yaklaşık 80 milyon TL katkı sağladığını duyurdu.

Yağan, gelecek dönemde bu katkının artması arzusunda olduğunu ifade ederek, “Bugün görüyoruz ki, şirketimiz Kıbrıs Türk halkının önemli bir değeri haline gelmiştir. Bu değer, profesyonel bir yönetim anlayışı içerisinde büyümeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Olağan Genel Kurul basına kapalı olarak devam etti.