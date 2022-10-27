Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler 31 Ekim’de rutin toplantılara yeniden başlıyor

Slovak Büyükelçiliğinin davetiyle ara bölgede görüşen Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler, aylık toplantılara 3 yıl aradan sonra başlıyor. İlk toplantı 31 Ekim’de ara bölgede yer alacak.

Slovak Büyükelçiliğinden verilen bilgiye göre, ara bölgede Ledra Palace Otel'de yer alacak toplantının ev sahipliğini Güney Kıbrıs’ta ana muhalefet partisi AKEL yapacak.

Ev sahibi AKEL toplantı gündemi için önerdiği konu başlığının da “İki kesimli iki toplumlu federal çözüme ilerleyebilmek için tek seçenek; iki devlet veya yeni fikirler üzerinde uzlaşılan çekirdek konuları bozamaz” olduğu kaydedildi.

Toplantı sonunda açıklama yapılacak.

Slovak Büyükelçiliğinin davetiyle düzenlenen aylık toplantılara pandemi nedeniyle ara verilmişti. Pandemi döneminde Slovak Büyükelçiliğinin çağrısıyla bazı toplantılar düzenlenmiş olsa da, rutin aylık toplantılar yapılmamıştı.

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27/10/2022 14:59