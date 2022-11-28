Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin toplantısı Çarşamba günü yapılacak

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partileri bir araya getirmek için Slovak Cumhuriyeti elçiliği tarafından düzenlenen toplantıların Kasım toplantısı çarşamba günü yapılacak.

Slovak Elçiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantı ara bölgedeki Ledra Palace Otelinde yapılacak. Toplantının ev sahipliğini Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) yapacak. Teamül gereği ev sahibi tarafından belirlenen toplantı konusu, BKP tarafından “Kıbrıs sorunu ancak federal bir çözümle çözülebilir. Birleşik bir Kıbrıs için nasıl ortak bir mücadele verilebilir?” olarak belirlendi.

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28/11/2022 14:22