Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin toplantısı Stewart'ın katılımıyla yapıldı

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerinin rutin toplantısı bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sorumlusu Colin Stewart'ın katılımıyla yapıldı.

Slovak Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Ledra Palace’taki toplantıda Colin Stewart; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gouterres’in üçlü toplantısı ve sonrası hakkında bilgi verdi, katılımcılar Kıbrıs sorununun son haliyle ilgili görüşlerini paylaştı.

-Geçiş noktalarının artırılması

Liderlerin geçiş noktalarının sayısının arttırılmasıyla ilgili ne zaman bir araya geleceği sorusuna karşılık Colin Stewart, yarın KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi ve Kıbrıs Rum Liderliğinin müzakerecisiyle haftalık rutin toplantılarını yapacaklarını, bu toplantıda geçiş noktalarıyla ilgili tarafların görüşlerini öğrenmeye çalışacağını ifade etti.

New York’taki üçlü toplantıda, geçiş noktalarıyla ilgili adada bir toplantı yapılması üzerinde mutabık kalındığını anımsatan Stewart, bu toplantının kimin tarafından organize edileceği, hangi formatta olacağının belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Ledra Palace'taki toplantıya KKTC’den Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Sosyalist Parti ve Yeni Kıbrıs Partisi; Güney Kıbrıs’tan da AKEL, Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokratik Düzen-Demokratik Güçlerin İşbirliği (DEPA), Demokratik Parti, Demokratik Seferberlik, Sosyalist Parti, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetçi Partisi, (ERKK), Birleşik Demokratlar katıldı.

Siyasi partilerin bir sonraki toplantısının 27 Kasım’da yer alacağı belirtildi.