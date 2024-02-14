Kıbrıs Türk ve Rum Ticaret Odaları Arasında İşbirliği

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti göreve yeni seçilen Kıbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) Başkanı Stavros Stavrou ve heyetinin davetlisi olarak öğle yemeğine katıldı.

Güncel ekonomik ve ticari konuların görüşüldüğü yemekte iki toplum arasındaki ticarete ilişkin işbirliği olanakları değerlendirildi. Yemekte Oda Başkanı Deniz’e Yönetim Kurulu üyeleri Omaç Cin, Yüksel Akay ve Evren Günsel Erçelik ile Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve Yeşil Hat Tüzüğü görevlisi Şeniz Avcıoğlu eşlik etti.