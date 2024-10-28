Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy oldu

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28/10/2024

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Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy oldu

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği (KTVHB) Başkanlığına Burak Toksoy getirildi.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin 27. Olağan Genel Kurulu neticesinde oluşan yeni yönetim kurulu belirlenerek, görev dağılımı yapıldı.

Birlik yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle: 

“Başkan Vet. Hek. Burak Toksoy, Başkan Yardımcısı Uzm. Vet. Hek. A. Gözen Barbaros Mullaoğlu, Sayman Vet. Hek. Tuğçe Boztepe, Genel Sekreter Dr. Vet. Hek. Meryem Betmezoğlu ve Faal Üye Dr. Vet. Hek. Tahire Darbaz.”

28/10/2024 16:09
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TAGS: Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Burak Toksoy
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