Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 15’inci Olağan Genel Kurulu’nu yaptı.

Yazarlar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü yapılan Genel Kurul’un divan heyeti Dr. Turgay Akalın başkanlığında Prof. Dr. Mustafa Yeniasır ve Prof. Dr. Burak Gökbulut tarafından oluşturuldu.

Faaliyet ve mali raporların okunması ve aklanmasının ardından Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine gidildi.

Buna göre; Prof. Dr. Şevket Öznur yeniden Başkan seçilirken diğer Yönetim Kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu:

“Prof. Dr. Mustafa Yeniasır (Dış İlişkiler Sorumlusu), Eralp Adanır (Basın-Yayın Sorumlusu), Altay Burağan (Mali İşler ve Üye Sorumlusu), Dr. Turgay Akalın (Genel Sekreter ve Faal Üye), Prof. Dr. Burak Gökbulut (Faal Üye), Zafer Muhtaroğlu (Yedek Üye).

Denetleme Kurulu ise; Mehmet Kansu (Başkan), Dr. Çağın Zort (Üye), Dr. Tülay Kaya Tekman (Üye) ve Aslı Piro’dan (Yedek Üye) "

Dilek ve temenniler bölümünde, ülkedeki kitap okuma alışkanlığının daha fazla kazandırılması, yazarların edebiyatın her alanında daha fazla üretim yapabilmesi ve yazar-okur ilişkisinin farklı etkinliklerle etken hale getirilmesi için görüşler belirtildi.