Kıbrıs Türk Yeşilayı, 4. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı'na Katıldı

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, Yeşilay tarafından İstanbul’da düzenlenen 4. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı’na katıldı.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 70 ülke Yeşilayı ve 20 uluslararası kuruluşun yöneticilerinin yer aldığı etkinlikte bağımlılıkla mücadelede ülkelerarası iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Yeşilayı’nın, alkol ve madde bağımlılarına, aile ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren “Yeşilay Danışmanlık Merkezi”ni hizmete sokan ilk ülke olarak 70 ülke arasında öne çıktığına işaret edildi.

05/12/2019 13:05