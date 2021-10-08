Kıbrıs ‘turuncu’ kategoride

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Kıbrıs'ı epidemiyolojik haritada iyileştirmeye karar verdi.

Geçtiğimiz haftalarda kırmızı kategoride olan Kıbrıs, artık turuncu kategoriye girdi.

Gelişme, ülkenin epidemiyolojik tablosundaki önemli iyileşmeyi gösteriyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Fransa, İtalya ve İspanya’yı ise yeşil kategoriye aldı.

Yunanistan'daki Kuzey Ege de "yeşil" kategoride sınıflandırılırken, ülkenin geri kalanı hala yüksek risk bölgesinde.

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08/10/2021 19:41