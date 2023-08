Kıbrıs Üniversiteler Birliği, Çift Taraflı Transit Vize Uygulaması'nı eleştirdi

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın “çift transit vize uygulaması” kararını, ekonomik etkileri ve insani hakları gözeterek tekrar değerlendirmesini, gerekli düzenlemeleri yapmasını veya kaldırmasını istedi.

Söz konusu kararla ilgili duyuruların zamanında yapılmamış olması nedeniyle çift transit vize uygulamasının uygulanma tarihinin ivedilikle makul bir süreye ötelenmesini de talep eden Arslanbaş, “Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik bağların sarsılmazlığına olan inancımızla, talebimizin olumlu bir şekilde değerlendirilmesini umut eder, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz” dedi.

Arslanbaş konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye üzerinden KKTC'ye seyahat eden “istizana tabi” 3. ülke vatandaşlarının havalimanı transit salonlarından ayrılmasalar dahi, Türkiye'nin havalimanları üzerinden KKTC'ye transit geçişleri için "KKTC'ye gidiş dönüş için geçerlidir" ibareli “çift transit vize” uygulamasına tabi tutulması kararı değerlendirdi.

Selman Arslanbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk ve Kıbrıs Türk halkları arasında var olan güçlü tarihi, kültürel ve din, dil, ırk birliği bağları Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletleri arasındaki ilişkilere haliyle güçlü ve yapıcı bir şekilde yansımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ikili ilişkileri en geneliyle, birbirlerinin her alandaki çıkar ve haklarını koruyup, gözeten ve ilerletmek için gerekli her türlü desteği sağlayan doğal müttefikler olarak özetlemek mümkündür. Bu stratejik ilişkilerin ışığında, ‘KKTC'ye gidiş dönüş için geçerlidir’ ibareli ‘çift transit vize’ uygulamasının potansiyel ekonomik etkilerini büyük bir kaygıyla ele almak istiyoruz. KKTC, özellikle yükseköğretim sektöründe önemli bir uluslararası katkı sağlamaktadır. Ülkenin üniversiteleri, dünyanın her bölgesinden ciddi sayıda uluslararası öğrenci için cazibe merkezi konumundadır ve bu öğrenci hareketliliği KKTC ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Ancak, yeni vize uygulamasının, uluslararası öğrenci akışını olumsuz etkileyebileceğini, bu durumun da KKTC'nin eğitim turizminde ciddi bir düşüşe yol açabileceğini öngörmekteyiz.

21/08/2023 19:12