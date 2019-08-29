Kıbrıs ürünleri ePTT AVM'de Satılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT'ye yaptığı açıklamada ülkemizde üretilen ürünlerin e PTT AVM üzerinden Türki Cumhuriyetlerine satılabileceğini söyledi.

İnternet üzerinden yapılan satışların artmasıyla ülkeye gelen koli ve paket trafiğinin ciddiyetine dikkati çeken Bakan Atakan, ülkeye has posta kodları üzerinden yapılacak sipariş ve gönderilerin İstanbul Paket İşleme Merkezinde sonra da ayrı bir hat üzerinden değerlendirilerek 4,5 günlük bir süreyle İstanbul’a maksimum 2,3 gün içinde de ülkeye ulaşacağını, bu konuda yakın zamanda kamu spotları hazırlayıp vatandaşları bilgilendireceklerini, ayrıca da 2020 yılının başında hayata geçirmeyi planladıkları Posta İşleme Merkezi projesinin detaylarını paylaştıklarını söyledi.

Türkiye PTT İdaresinin hayata geçirdiği e PTT AVM uygulamasının e ticaret portalıyla portala üye olan ülkelerin kendi özellikli ürünlerini pazarlayabilecekleri ve dünyanın her yerine satış yapabileceği portala KKTC’nin de dahil edildiğini belirten Bakan Atakan şunları aktardı. ” Önümüzde 2 aylık bir yapılandırma süreci öngörülüyor. Bunun sonrası ülkemize ait ülkemizde üretilen Lefkara İşi, hellim ürünlerine kadar geniş perspektifli ürünleri e PTT AVM üzerinden Türki Cumhuriyetlerine,Türkiye Cumhuriyetine Avrupa üzerinde yer alan birçok ülkeye portal üzerinden satılabilecek. Küçük işletmelerin ticaret yapma yönünde önemli bir avantaj yakalamasını ve ürünlerimizin birçok pazara girme noktasında belli bir avantaj yakalamasına fırsat verecek. ”