Bir grup araştırmacı ve girişimci tarafından kurulan “Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü” faaliyetlerine başladı.

Av. Barış Mamalı yaptığı yazılı açıklamada, astronomi ve astrofizik alanlarında çalışmaları sürdürüp Kuzey Kıbrıs’ta uzay araştırma ve gözlemlerini kapsamlı şekilde başlatmayı da hedefleri arasına alan Enstitünün coğrafya üzerinde yapılacak olan uzay araştırmalarını geniş kapsamda başlatmak ve genelde toplum özelde ise genç nesillerin uzay bilimleri konusunda ilgi ve bilgisini artırarak donanımlarını güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Açıklamada Enstitünün, iki gün süreyle “Amatör Astronomi” konulu bir atölye çalışması gerçekleştirerek ilk faaliyetini yaptığı belirtildi.

Atölye çalışmasıyla bireysel gözlem yapabilme, gökyüzü tanımı ve teleskop kullanımı gibi konularda katılanlara sunum yapıldığı kaydedildi.

Çalışma sonunda yapılan törenle katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

2. ATÖLYE ÇALIŞMASI 21-22 HAZİRAN’DA



Açıklamada, çalışmaya gösterilen ilgi ve ardından gelen yoğun istek talepleri doğrultusunda 21-22 Haziran’da Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi Bahçesi’nde 2. Atölye çalışmasının gerçekleştirilmesi kararı alındığı kaydedildi.

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16/06/2021 16:52