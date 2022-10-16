Kıbrıs Vakfından Türkiye'de eğitim gören KKTC'li öğrencilere eğitim desteği

Kıbrıs Vakfı, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) öğrencilere destek olmak, kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla eğitim destek programı başlattı.

Anadolu Ajansı'nın Kıbrıs Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, eğitim destek programına KKTC vatandaşı veya uyruk fark etmeksizin KKTC liselerinden mezun olanlar başvurabiliyor..

Türkiye'deki devlet üniversiteleri veya vakıf üniversitelerinde burslu öğrenci olmak, iyi bir akademik başarıya sahip olmak ve programın amacına uygun bir kişisel ve akademik gelişim programını takip etmek başvuru şartları arasında bulunuyor.

İstisna olarak yüksek lisans ve doktora programlarında tez için Kıbrıs konusunu seçen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da başvuruda bulunabilecek.

Program kapsamında lisans öğrencilerine 9 ay 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1500 lira ve doktora öğrencilerine ise 2 bin 500 lira nakdi destek sağlanacak.

Kıbrıs Vakfı, KKTC'li öğrencilere, yurt ve barınma konusunda rehberlik ve anlaşmalı kurumlara yerleştirme, kariyer planlaması ve kişisel gelişim koçluğu, gezi ve kamp programlarına katılım imkanı, vakfın kafe ve etüt salonlarından yararlanma imkanı da sunacak.

Bu eğitim programından yararlanacak öğrencilerin, belli bir disiplin içerisinde kişisel ve akademik gelişimlerini takip etmeleri ve her dönem sonunda hazırlayacakları bir raporu Kıbrıs Vakfına sunmaları da gerekecek.

Başvurular, 15-25 Ekim'de https://kibrisvakfi.org/Duyurular.html web sitesinde yayımlanan form üzerinden çevrim içi yapılacak.

Kıbrıs Vakfı, birbirinden ayrılması mümkün olmayan ortak din, dil, kültür, tarih ve medeniyete sahip Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkı arasındaki milli ve manevi duyguları pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve karşılıklı doğru tanışıklığı sağlamak maksadıyla 9 Temmuz 2021'de Ankara'da kuruldu.

Vakıf, başta Türkiye ve Kıbrıs olmak üzere ilgili tüm ülkelerde, KKTC vatandaşları ile Türkiye'deki Anadolu insanının yakınlaşması, dayanışması, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, farklı gönül köprülerinin kurulması, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesi, iş birliği ve görüş alışverişinin sağlanması, Kıbrıs'ın öneminin kavranması ve benzeri gayelerle kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetlerde bulunmayı hedefliyor.

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16/10/2022 14:15