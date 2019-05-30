Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu, iddiaları yanıtladı!

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu, “kişisel değil kitlesel menfaatlerin gözetilmesinin huzuru ile görev yaptığını” belirterek, banka çalışanlarının haklarının korunması, hak ve hukuka uygun adil bir düzen içinde ilerletilmesi ilkeleri ile hareket edilmesi prensiplerine bağlı olduğunu bildirdi.

Yönetim Kurulu, banka içi huzurun ve hiyerarşinin bozulmasına yönelik herhangi bir icraatta bulunma tevessülü de göstermediğini kaydetti.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu, bankada yetkili sendika olan KTAMS’ın önceki gün yaptığı iddialara karşı “kamuoyunu doğru bilgilendirme adına” yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sendikanın iddiasında; “Personel Hizmet Sınıfları Yönetmeliği hilafına ‘istihdam’ adı altında ‘temizlik görevlisi’ alındığının ifade edilerek yeni bir personel istihdamı yapılmış algısı yaratmaya çalışıldığı belirtildi.

Söz konusu personelin 2008 yılından beri 11 yıldır Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda “gündelikçi” olarak çalıştığı, 18 Temmuz 2018 tarihinde Yönetim Kurulu’nun takdiri ile maliyeti daha düşük olan “sözleşmeli” statüsüne geçirildiği belirtildi.

Sendikanın toplu iş sözleşmesine aykırı kararlar alındığı, üç personele Disiplin Kurulu toplanmadan Yönetim Kurulu kararı ile yasaya aykırı “ihtar” cezası verildiği iddialarına da yanıt verildi.

Toplu iş sözleşmesinin 6. maddesinin Disiplin Komitesinin nasıl toplanıp karar alabileceğini düzenlemekte olduğu belirtilerek, Yönetim Kurulu’nun , maddede belirtilen prosedür yerine getirildikten sonra yetkisini kullanarak ihtar cezalarını verdiği kaydedildi.

‘Personel eksikliği bulunan ve takviye personel görevlendirilen Akdoğan Şubesindeki bir çalışanın oradan alınarak, başka bir birime aktarılması sonucu Şubenin verimliliği ve hizmet yararı göz ardı edilmiş ve bankaya ek mali külfet yaratılmıştır’ iddiasının ise tamamen ‘kişisel hırslarını’ tüm banka çalışanlarının sendikası olan KTAMS’ı kullanarak tatmin etmeye çalışan bazı kişilerin yönlendirmeleriyle dile getirilmiş bir ifade olduğu iddia edildi.

“Bankanın ‘iç tasarrufu’ olan bu değişiklik, söz konusu personelin yazılı talebi ve ilgili Şube Müdürünün onayı ile naklin gerçekleştirildiği bölümde emekli olan personelin yerine yapılmış ve bankaya herhangi mali bir külfet getirilmemiştir” denildi.

“Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın, toplumun elinde kalan ve şiddetle korunması gereken 210 emekçinin ekmek kapısı” olduğu belirtilen açıklamada, Yönetim Kurulunun bu hassasiyetlere özen gösterilerek yönetildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, önceki dönemde ‘Personel ve Hizmet Sınıfları Yönetmeliği’ iptal edilerek, münhalsiz, sınavsız, teşkilat şeması gözetilmeden, tamamen keyfi bir şekilde yapılan istihdamlara karşı sendika yönetimi tarafından gerekli tepkinin gösterilmediği, banka içi barışı ve hiyerarşinin bozulmasına en büyük neden olan ve hiçbir kriter ve liyakat gözetilmeden yapılan yüzlerce terfi ile getirilen mali külfete de sessiz kalındığı hafızalardadır.

KTAMS Tüzüğünün 4. maddesinde ‘Sendikanın amacı: çalışanların ve emeklilerin toplumsal savaşımla kazanılmış hak ve yararlarını koruyup geliştirmek, üyeleri arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak ve sınıf bilincine ulaşmaları için çalışmak’ olarak tanımlanmıştır. Kişisel menfaatler elde etme uğruna sendikayı yanlış yönlendirme girişimlerinin dikkate alınmaması, üyeler arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması temennisindeyiz.

Yönetim Kurulumuz banka çalışanlarının haklarının korunması, hak ve hukuka uygun adil bir düzen içinde ilerletilmesi ilkeleri ile hareket edilmesi prensiplerine bağlı olup, banka içi huzurun ve hiyerarşinin bozulmasına yönelik herhangi bir icraatta bulunma tevessülü göstermemiştir.

Görev süremiz içerisinde sendikal mücadeleye saygı duyan kişiler olarak sendika yönetimiyle sürekli diyalog içerisinde olup, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların haklarını daha ileriye taşıdık. Kiişisel değil kitlesel menfaatlerin gözetilmesinin huzuru ile görev yaptığımızı saygı ile bilgilerinize sunarız.”