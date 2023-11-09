Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'den Lapta Huzurevi ile ilgili açıklama

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü tarafından Lapta Huzurevi ile ilgili yapılan haberle ilgili bir açıklama yaptı. Haberde "Devlet 12 yıldır kendi malı olan bir bina için özel bir şahsa ödeme yapıyor" iddiasına yanıt veren Benter, söz konusu binaların turistik tesis olarak restore edilip geliştirilmek amacıyla 1998 yılında bakanlar kurulu kararı ile kiralandığını belirtti.

Benter'in açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü tarafından Lapta Huzurevi ile ilgili yapılan haberde “Devlet 12 yıldır kendi malı olan bir bina için özel bir şahsa ödeme yapıyor” açıklaması yapılmıştır.

Söz konusu binalar ile ilgili olarak; Girne kazasına bağlı lapta köyünde V/H: XI/23 E1.W(no:2 ) Parsel:1/1,1/2,1/3 1,2 16’dan oluşan 5d 3e 325 ayak kare (7722.50m2) alanındaki emlak ile üzerinde bulunan eski okul, eski otel ve kilise binaları (Ayia Anastasia kilisesi) kiracıya turistik tesis olarak restore edip geliştirmek maksatları için bakanlar kurulu kararı ile 01/04/1998--31/3/2028 dönemi için (30 yıl) kiralanmıştır.

Kiracı gerekli yatırımları yapmıştır(60 yataklı tesis, restoran, yüzme havuzu ve kilisenin bakımı).

02/02/2011 tarihinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vakıflar İdaresine dilekçe vererek Lapta Huzur evinin yağışlar nedeni ile yaşlı bakımına elverişsiz hale geldiğini ve ivedi olarak yaşlıların yeni bir binaya taşınmaları gerektiğini ve bu nedenle Sanpa Ltd ’e kiralanmış olan Anastasia Hotel’i huzur evi amacı ile istediklerini ve idaremiz tarafından izin verilmesini talep etmişlerdir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından, toplumsal ve sosyal acil durum göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu’nun 10/2/2011 tarih ve K/54/2011 sayılı karar ile Sanpa Ltd’e kiralama için gerekli izin 2011 yılında verildi. Devletin 25 yıldır yeni bir yaşlı bakım evi yapıp yaşlıları başka bir yere aktarmamasından dolayı mecburen izin devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile arz ederiz…"