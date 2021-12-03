Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında sponsorluk protokolü

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile KKTC Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Arasında Sponsorluk Protokolü İmzalandı.

KKTC Engelliler Spor Federasyonuna bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın tüm faaliyetleri ile ilgili harcamaların Vakıflar İdaresi tarafından karşılanmasına ilişkin Protokol Vakıflar İdaresinde düzenlenen basın toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn.Sunat Atun, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve davetliler huzurunda imzalandı.

Basın toplantısında konuşan Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, bu anlamlı günde ülkemizi Türkiye’de ve uluslararası platformda başarıları ile temsil eden KKTC Engelliler Spor Federasyonuna bağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı Vakıflar İdaresi himayesine katıyoruz. Vakıflar ruhuna yakışır bir şekilde bizleri himayelerine kattıkları için şükranlarımı sunuyorum. Vakıflar İdaresinin sadece bugün değil geçmişten günümüze çok büyük katkılar yaptığını belirten Ahmet Akdeniz, bugün sporcu arkadaşların kullandığı birçok sandalyeler Avrupa’daki eşitlerini aratmayan yapıdadır,

Avrupa’daki engelli birey hangi sandalyeyi ve teçhizatı kullanıyorsa bugün bizim engellimiz de kullanıyor. Bunun temelinde Vakıfların bize katkıları vardır. Ülkemizde de bu gibi olanakların diğer kurumlara da örnek olup artırılması ve ülkemizde yaşayan 6000 engelli bireyin fırsat eşitliğini yaratılmasını ümit ediyorum. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise yaptığı konuşmasında, zaten çok başarılı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Vakıflar olarak çok güzel projeler yapacağız. Hedeflerimizi yüksek tutup ülkemizde, Türkiye’de ve Avrupa’da hep beraber şampiyonluklar yaşayacağız. Bu konunun başarılmasında katkı koyan Sayın Bakanımız Sunat Atun’a ve onay veren Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz. Vakıflarda çalışan 7 engelli çalışanımız vardır ve bu çalışanların yıllar içindeki performanslarına bakıldığında gördük ki bu personellerimiz fırsat verildiği zaman verilen görevleri en yüksek performans seviyesinde yerine getirebiliyorlar. Benter son olarak, sabah Engelliler Dayanışma Derneği Başkanının İdaremizi ziyaret ettiğini ve orada verdikleri mesajın Birlik olursak, çok çalışırsak başaramayacağımız iş yoktur olduğunu belirtti.

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03/12/2021 16:48