Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ramazan Ayı’nda İhtiyaçlı Ailelere Gıda Paketi Dağıtacak

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12/04/2021

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ramazan Ayı’nda İhtiyaçlı Ailelere Gıda Paketi Dağıtacak

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), TC Vakıflar Müdürlüğü, Türk  Kızılayı ve TC Lefkoşa  Elçiliği’nin katkılarıyla özellikle pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşen ve evlerine gelir girmeyen ailelere gıda paketi dağıtacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, yerel sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ile yaklaşık 10 bin gıda paketinin dağıtılması öngörülüyor.

Açıklamada, Ramazan Ayı’nın yardımlaşma ve ayrım gözetmeden tüm ihtiyaçlılarla bereketi paylaşma için bir fırsat olduğu vurgulanarak, içinden geçilen bu zorlu günlerde insanlara bir miktar da olsa nefes olmanın hedeflendiği belirtildi. 

12/04/2021 10:17
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TAGS: Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Ramazan Ayı
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